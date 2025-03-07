Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман не смог завершить матч с «Баффало» из-за травмы

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:5. Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман получил травму в первом периоде и не смог завершить матч.

Шведский игрок обороны получил повреждение в начале первого периода после столкновения с габаритным форвардом Алексом Таком. 34-летний игрок обороны травмировал ногу и по решению медицинского персонала был снят с матча. Всего на площадке Хедман провёл 2 минуты и 57 секунд.

После матча главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что подробности травмы Хедмана будут известны после медицинского обследования. На счету Хедмана 50 (11+39) очков в 60 матчах текущего сезона.