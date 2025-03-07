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Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман не смог завершить матч с «Баффало» из-за травмы

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман не смог завершить матч с «Баффало» из-за травмы
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На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:5. Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман получил травму в первом периоде и не смог завершить матч.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пол (Макдона, Хагель) – 05:01     1:1 Далин (Маклауд, Бенсон) – 05:17     2:1 Рэддиш (Гиргенсонс) – 05:53     2:2 Так – 08:20     2:3 Кребс (Маклауд, Бенсон) – 17:09     3:3 Гюнцель (Чернак, Кучеров) – 20:58     3:4 Томпсон (Далин, Петерка) – 29:35 (pp)     3:5 Петерка – 32:40     4:5 Гюнцель (Пойнт, Пол) – 37:43     5:5 Гюнцель (Хагель, Рэддиш) – 38:46 (pp)     6:5 Бьёркстранд (Гурд, Кучеров) – 41:40    

Шведский игрок обороны получил повреждение в начале первого периода после столкновения с габаритным форвардом Алексом Таком. 34-летний игрок обороны травмировал ногу и по решению медицинского персонала был снят с матча. Всего на площадке Хедман провёл 2 минуты и 57 секунд.

После матча главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что подробности травмы Хедмана будут известны после медицинского обследования. На счету Хедмана 50 (11+39) очков в 60 матчах текущего сезона.

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