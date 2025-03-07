Василевский — третий вратарь в истории НХЛ с 8+ подряд сезонами с 30 и более победами
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Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский одержал победу в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:5). Россиянин записал на свой счёт 30-ю победу в сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пол (Макдона, Хагель) – 05:01 1:1 Далин (Маклауд, Бенсон) – 05:17 2:1 Рэддиш (Гиргенсонс) – 05:53 2:2 Так – 08:20 2:3 Кребс (Маклауд, Бенсон) – 17:09 3:3 Гюнцель (Чернак, Кучеров) – 20:58 3:4 Томпсон (Далин, Петерка) – 29:35 (pp) 3:5 Петерка – 32:40 4:5 Гюнцель (Пойнт, Пол) – 37:43 5:5 Гюнцель (Хагель, Рэддиш) – 38:46 (pp) 6:5 Бьёркстранд (Гурд, Кучеров) – 41:40
Василевский стал третьим вратарём в истории НХЛ с 8+ подряд сезонами с 30 и более победами. Другими игроками являются легендарные голкиперы — Мартин Бродо (12 подряд сезонов с 30+ победами) и Патрик Руа (8 подряд сезонов с 30+ победами).
Напомним, Василевский был признан лучшим игроком НХЛ на прошлой неделе. В текущем сезоне российский голкипер провёл 49 матчей, в которых одержал 30 побед с процентом отражённых бросков 92,2% и коэффициентом надёжности 2.24.
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