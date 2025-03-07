Василевский — третий вратарь в истории НХЛ с 8+ подряд сезонами с 30 и более победами

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский одержал победу в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:5). Россиянин записал на свой счёт 30-ю победу в сезоне.

Василевский стал третьим вратарём в истории НХЛ с 8+ подряд сезонами с 30 и более победами. Другими игроками являются легендарные голкиперы — Мартин Бродо (12 подряд сезонов с 30+ победами) и Патрик Руа (8 подряд сезонов с 30+ победами).

Напомним, Василевский был признан лучшим игроком НХЛ на прошлой неделе. В текущем сезоне российский голкипер провёл 49 матчей, в которых одержал 30 побед с процентом отражённых бросков 92,2% и коэффициентом надёжности 2.24.