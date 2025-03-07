Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский — третий вратарь в истории НХЛ с 8+ подряд сезонами с 30 и более победами

Василевский — третий вратарь в истории НХЛ с 8+ подряд сезонами с 30 и более победами
Комментарии

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский одержал победу в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:5). Россиянин записал на свой счёт 30-ю победу в сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пол (Макдона, Хагель) – 05:01     1:1 Далин (Маклауд, Бенсон) – 05:17     2:1 Рэддиш (Гиргенсонс) – 05:53     2:2 Так – 08:20     2:3 Кребс (Маклауд, Бенсон) – 17:09     3:3 Гюнцель (Чернак, Кучеров) – 20:58     3:4 Томпсон (Далин, Петерка) – 29:35 (pp)     3:5 Петерка – 32:40     4:5 Гюнцель (Пойнт, Пол) – 37:43     5:5 Гюнцель (Хагель, Рэддиш) – 38:46 (pp)     6:5 Бьёркстранд (Гурд, Кучеров) – 41:40    

Василевский стал третьим вратарём в истории НХЛ с 8+ подряд сезонами с 30 и более победами. Другими игроками являются легендарные голкиперы — Мартин Бродо (12 подряд сезонов с 30+ победами) и Патрик Руа (8 подряд сезонов с 30+ победами).

Напомним, Василевский был признан лучшим игроком НХЛ на прошлой неделе. В текущем сезоне российский голкипер провёл 49 матчей, в которых одержал 30 побед с процентом отражённых бросков 92,2% и коэффициентом надёжности 2.24.

Материалы по теме
Российский голкипер Андрей Василевский признан первой звездой недели в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android