Нападающий московского «Динамо» Ильенко высказался о готовности команды к плей-офф

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко заявил, что команда оттачивает нюансы перед плей-офф, а плотная борьба в таблице Западной конференции КХЛ помогает держать себя в тонусе.

— Как настроение в команде на финише регулярки? Вроде уже пора на плей-офф настраиваться, а таблица каждый день серьёзно меняется — шесть команд на Западе идут почти вровень.

— Сейчас оттачиваем нюансы, чтобы начать битву за Кубок в полной боевой готовности. А то, что в таблице сейчас борьба за места, — это даже хорошо. Значит, каждый день надо что-то доказывать, стараться выиграть каждый матч. Перед плей-офф такой настрой только на пользу, — цитирует Ильенко пресс-служба клуба.

Московское «Динамо» после 61 матча расположилось на второй строчке Западной конференции КХЛ.