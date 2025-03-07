Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий московского «Динамо» Ильенко высказался о готовности команды к плей-офф

Нападающий московского «Динамо» Ильенко высказался о готовности команды к плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко заявил, что команда оттачивает нюансы перед плей-офф, а плотная борьба в таблице Западной конференции КХЛ помогает держать себя в тонусе.

— Как настроение в команде на финише регулярки? Вроде уже пора на плей-офф настраиваться, а таблица каждый день серьёзно меняется — шесть команд на Западе идут почти вровень.
— Сейчас оттачиваем нюансы, чтобы начать битву за Кубок в полной боевой готовности. А то, что в таблице сейчас борьба за места, — это даже хорошо. Значит, каждый день надо что-то доказывать, стараться выиграть каждый матч. Перед плей-офф такой настрой только на пользу, — цитирует Ильенко пресс-служба клуба.

Матч «Динамо» М — «Локомотив» 7 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Московское «Динамо» после 61 матча расположилось на второй строчке Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
«Спасибо всем в «Динамо», что организм выдержал. На Шалунова обид нет». Интервью с Ильенко
Эксклюзив
«Спасибо всем в «Динамо», что организм выдержал. На Шалунова обид нет». Интервью с Ильенко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android