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Форвард «Каролины» назвал Кочеткова главным творцом победы над «Бостоном»

Форвард «Каролины» назвал Кочеткова главным творцом победы над «Бостоном»
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис назвал российского вратаря Петра Кочеткова главным творцом победы над «Бостон Брюинз» (3:2). Форвард стал автором победной шайбы за 19 секунд до конца матча после ошибки российского защитника «мишек» Никиты Задорова. Россиянин пытался выполнить пас, но его клюшка сломалась, а шайба выкатилась прямо к Джарвису, забившему победный гол.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Ахо – 06:29 (sh)     1:1 Гики (Заха, Пик) – 18:55     2:1 Бёрнс (Котканиеми, Холл) – 22:06     2:2 Гики (Пастрняк, Пик) – 41:14     3:2 Джарвис – 59:41    

«Кочетков играл невероятно. Он главная причина, по которой мы выиграли этот матч.

Мой победный гол? Я увидел, как сломалась клюшка защитника, и нужно было просто поймать шайбу. Моя уверенность в своих бросках в последнее время была не очень высокой. У меня было много моментов, но я не забивал, так что приятно увидеть, как шайба попадает в сетку», — цитирует Джарвиса пресс-служба клуба.

Кочетков отразил 32 броска и был признан третьей звездой матча.

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