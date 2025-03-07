Форвард «Каролины» назвал Кочеткова главным творцом победы над «Бостоном»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис назвал российского вратаря Петра Кочеткова главным творцом победы над «Бостон Брюинз» (3:2). Форвард стал автором победной шайбы за 19 секунд до конца матча после ошибки российского защитника «мишек» Никиты Задорова. Россиянин пытался выполнить пас, но его клюшка сломалась, а шайба выкатилась прямо к Джарвису, забившему победный гол.

«Кочетков играл невероятно. Он главная причина, по которой мы выиграли этот матч.

Мой победный гол? Я увидел, как сломалась клюшка защитника, и нужно было просто поймать шайбу. Моя уверенность в своих бросках в последнее время была не очень высокой. У меня было много моментов, но я не забивал, так что приятно увидеть, как шайба попадает в сетку», — цитирует Джарвиса пресс-служба клуба.

Кочетков отразил 32 броска и был признан третьей звездой матча.