В «Сочи» рассказали, выписали ли премию Сероуху за пента-трик в ворота «Динамо»

Заместитель гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал, как в клубе отреагировали на исторический пента-трик форварда Даниила Сероуха. Напомним, 27-летний форвард «Сочи» забил пять голов в матче с «Динамо» (5:3). Сероух стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одном матче. Первым был Алексей Морозов.

«Это историческое событие. Мы рады за Даню, поздравили. Это рубеж, к которому он долго шёл. Когда что-то такое случается, то очень радостно за ребят. Мы как бывшие хоккеисты понимаем, как это тяжело — и близким, и родителям, которые переживают. К сожалению, после того матча он не забрасывал, но он старается, работает.

Выписали ли мы ему премию? Нет, у нас нет премий (смеётся). Перед дедлайном мы с ним подписали контракт на повышение, он может думать о хоккее, о командных победах», – цитирует Бадюкова пресс-служба КХЛ.