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«Бостон» назвал компенсацию, которую в клубе хотят получить за обмен Брэда Маршана

«Бостон» назвал компенсацию, которую в клубе хотят получить за обмен Брэда Маршана
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Менеджмент «Бостон Брюинз» готов обменять своего многолетнего лидера и капитана Брэда Маршана, сообщает The Fourth Period со ссылкой на несколько источников. Сообщается, что «Брюинз» хотят получить выбор в первом раунде драфта и молодого игрока уровня НХЛ за 36-летнего форварда.

Отмечается, что Маршан во время сезона обсуждал с руководством вопрос продления контракта. Стороны имеют несколько вариантов возможного соглашения, включая трёхлетнее. Срок действующего соглашения нападающего истекает в 2025 году.

В текущем сезоне Маршан провёл 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (21+26) очков.

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