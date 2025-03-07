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Форвард «Динамо» Слепышев — о здоровье: не мог выдерживать тяжёлые тренировки и игры

Форвард «Динамо» Слепышев — о здоровье: не мог выдерживать тяжёлые тренировки и игры
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Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев рассказал о проблемах со здоровьем в начале сезона. Напомним, в октябре 2024 года форвард приостановил действие контракта с клубом по семейным обстоятельствам.

– Что вообще с вами было?
– Было непонятно, что со мной происходит. Нужно было разобраться, почему я не мог выдерживать тяжёлые тренировки и игры. Мы копали где только можно. Славу богу, нашли, где был корень проблем и как из этого выйти.

– Когда начались проблемы? Это отголоски старых травм?
– Может, что-то накопилось в организме. Стресс дал такую реакцию. Я уже летом на сборах почувствовал, что что-то идёт не так. Сразу сообщил «Динамо». Пытались это переломить, посмотреть, как на дистанции буду себя чувствовать, но состояние ухудшалось. Тяжело было играть на старте сезона. Поэтому приняли решение приостановить контракт.

– Не хватало физических сил?
– Да, организм просто не восстанавливался. Не могли найти причину этого, – приводит слова Слепышева «ВсеПроСпорт».

В конце декабря 30-летний хоккеист возобновил контракт с «Динамо», после чего занимался по индивидуальной программе. После возвращения он провел 10 матчей и набрал два очка.

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