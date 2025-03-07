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Инсайдер НХЛ: «Даллас» не может договориться с Рантаненом о новом контракте

Инсайдер НХЛ: «Даллас» не может договориться с Рантаненом о новом контракте
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Авторитетный инсайдер TSN Даррен Дрегер заявил, что «Даллас Старз» не может договориться с нападающим «Каролины Харрикиейнз» Микко Рантаненом о новом контракте. Ранее сообщалось, что «Каролина» согласна обменять форварда, если «Старз» и Рантанен придут к соглашению.

«Между «Далласом» и «Каролиной» нет соглашения по Микко Рантанену. Похоже «Каролине» придётся вернуться к первоначальному плану. Это не значит, что сделка не может состояться в будущем, но на данный момент её нет», — написал Дрегер в соцсети X (ранее Twitter).

Руководство «Каролины» не может договориться с Рантаненом о новом долгосрочном контракте и с большой долей вероятности обменяет финского форварда в дедлайн. После перехода из «Колорадо» статистика финна пошла на спад: за 13 матчей в составе «ураганов» Микко набрал лишь 6 (2+4) очков.

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