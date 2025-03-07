Журналист The Hockey News: Хуснутдинов — плеймейкер с высоким IQ и хорошим потенциалом

Североамериканский журналист Тони Феррари отреагировал на обмен российского нападающего Марата Хуснутдинова из «Миннесоты Уайлд» в «Бостон Брюинз».

«Марат Хуснутдинов — очень полезный игрок для «Брюинз». Несмотря на небольшой рост, он универсален и может играть как в нападении, так и в защите. Быстрый форвард, играющий в динамичный хоккей, что будет ценно для «Брюинз». Плеймейкер с высоким IQ и потенциалом центрального нападающего», — написал Феррари в соцсети X (ранее Twitter).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний Хуснутдинов провёл 57 матчей за «Уайлд», в которых набрал 7 (2+5) очков. Он присоединился к команде 28 февраля 2024 года, подписав контракт новичка.