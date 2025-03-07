Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист The Hockey News: Хуснутдинов — плеймейкер с высоким IQ и хорошим потенциалом

Журналист The Hockey News: Хуснутдинов — плеймейкер с высоким IQ и хорошим потенциалом
Комментарии

Североамериканский журналист Тони Феррари отреагировал на обмен российского нападающего Марата Хуснутдинова из «Миннесоты Уайлд» в «Бостон Брюинз».

«Марат Хуснутдинов — очень полезный игрок для «Брюинз». Несмотря на небольшой рост, он универсален и может играть как в нападении, так и в защите. Быстрый форвард, играющий в динамичный хоккей, что будет ценно для «Брюинз». Плеймейкер с высоким IQ и потенциалом центрального нападающего», — написал Феррари в соцсети X (ранее Twitter).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний Хуснутдинов провёл 57 матчей за «Уайлд», в которых набрал 7 (2+5) очков. Он присоединился к команде 28 февраля 2024 года, подписав контракт новичка.

Материалы по теме
Официально
«Миннесота» обменяла Марата Хуснутдинова в «Бостон»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android