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Артюхин — о Мичкове: думал, что он не готов к НХЛ, но он доказал всем, что мы ошибались

Артюхин — о Мичкове: думал, что он не готов к НХЛ, но он доказал всем, что мы ошибались
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Экс-форвард клубов Континентальной хоккейной лиги Евгений Артюхин поделился мнением об успехах российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова. Напомним 20-летний форвард в домашнем матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (1:4) забросил свою 20-ю шайбу в сезоне-2024/2025 НХЛ, который является для него первым в карьере.

«То, что Мичков первым из новичков забросил 20 шайб в НХЛ — позитивный момент. Я знаю его тренера Тортореллу. Он очень строгий, требовательный. Если Мичков выиграет «Колдер Трофи» (награда самому яркому новичку НХЛ — прим. «Чемпионата»), это предаст ему уверенности, и даже тренер пересмотрит своё мнение по нему. Может, будет где-то лоялен к нему.

Когда Мичков уезжал за океан, у меня были сомнения. Парень был не готов, по моему мнению. В России он себя не так сильно проявлял, как в НХЛ. Если человек в КХЛ себя не зарекомендовал, то куда он едет? Но он приехал и доказал нам всем, что мы ошибались. Мотивация или что-то другое, не знаю. Возможно, североамериканский хоккей ему больше подходит. В НХЛ он ярче выступает, чем в КХЛ. Он не такой быстрый, шустрый игрок был здесь», — приводит слова Артюхина Legalbet.

В текущем сезоне на счету Матвея Мичкова 20 шайб и 26 передач в 61 игре за «Филадельфию».

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