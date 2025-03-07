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«Динамо» М — «Локомотив»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

«Динамо» М — «Локомотив»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 7 марта, в Москве на «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд на матч.

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07 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1-й период
0 : 0
Локомотив
Ярославль

Состав «Динамо»:

Фото: ХК «Динамо» Москва

Состав «Локомотива»:

Фото: ХК «Локомотив»

Матч «Динамо» М — «Локомотив» 7 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. В предыдущие четыре матча команды поделили победы поровну. В случае победы в сегодняшней игре «Локомотив» гарантирует себе первое место в Западной конференции КХЛ.

На данный момент «Локомотив» возглавляет сводную таблицу КХЛ. Московское «Динамо» после 61 матча расположилось на второй строчке Западной конференции КХЛ.

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