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Андрей Разин: я — первый тренер в КХЛ, которому лично выписали штраф

Андрей Разин: я — первый тренер в КХЛ, которому лично выписали штраф
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в своём телеграм-канале заявил, что он — первый тренер в КХЛ, которому лично выписали штраф.

«Поздравьте меня! Я опять первый! Я первый (и единственный, потому что повторить такое невозможно), кто дебютировал в КХЛ главным тренером в качестве дисквалифицированного! Я первый тренер, кто выиграл кубок Гагарина, пройдя все ступеньки от детского тренера до тренера КХЛ!!! Я первый тренер, у кого есть призы «Лучший тренер» и ВХЛ, и КХЛ! Я первый тренер, кому лично (не через клуб, как обычно) выписали штраф!» — написал Разин.

Разин возглавил «Металлург» перед сезоном-2023/2024 и стал обладателем Кубка Гагарина вместе с командой. В текущем сезоне магнитогорская команда занимает третье место в Восточной конференции с 82 очками и вышла в плей-офф КХЛ.

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