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«Филадельфия» отправила вратаря Алексея Колосова в АХЛ

«Филадельфия» отправила вратаря Алексея Колосова в АХЛ
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«Филадельфии Флайерз» отправила белорусского голкипера системы Алексея Колосова в аренду в клуб «Лихай Вэлли Фантомс» из АХЛ. Об этом сообщает пресс‑служба «Флайерз» в соцсети X (ранее Twitter).

Колосов проводит первый сезон в НХЛ. В текущем регулярном чемпионате 23-летний голкипер провёл 15 матчей, в которых одержал четыре победы с 87% отражённых бросков. В семи матчах текущего сезона АХЛ Колосов одержал две победы с 87% отражённых бросков, также в его активе есть одна результативная передача.

«Филадельфия» набрала 62 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

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