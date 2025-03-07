Все билеты на домашний матч «Автомобилиста» с ЦСКА на новой арене проданы

Все выставленные на продажу билеты на домашний матч «Автомобилиста» с ЦСКА, который пройдёт 10 марта на новом стадионе «УГМК-Арена», проданы. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба в телеграм-канале.
Отмечается, что при реализации билетов был зафиксирован огромный спрос. Сообщается, что билеты были распроданы менее, чем за 1,5 часа после старта продаж.
Первая игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» состоится 10 марта 2025 года, в 17:00 мск. Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тысяч зрителей на хоккейных матчах и 15 тысяч – на концертных мероприятиях.