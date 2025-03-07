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Все билеты на домашний матч «Автомобилиста» с ЦСКА на новой арене проданы

Все билеты на домашний матч «Автомобилиста» с ЦСКА на новой арене проданы
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Все выставленные на продажу билеты на домашний матч «Автомобилиста» с ЦСКА, который пройдёт 10 марта на новом стадионе «УГМК-Арена», проданы. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба в телеграм-канале.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отмечается, что при реализации билетов был зафиксирован огромный спрос. Сообщается, что билеты были распроданы менее, чем за 1,5 часа после старта продаж.

Первая игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» состоится 10 марта 2025 года, в 17:00 мск. Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тысяч зрителей на хоккейных матчах и 15 тысяч – на концертных мероприятиях.

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