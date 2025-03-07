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Инсайдер НХЛ сообщил, что «Баффало» и Джейсон Цукер работают над продлением контракта

Инсайдер НХЛ сообщил, что «Баффало» и Джейсон Цукер работают над продлением контракта
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Известный инсайдер НХЛ Эллиот Фридман в соцсети X (ранее Twitter) сообщил, что «Баффало Сэйбрз» и нападающий Джейсон Цукер работают над продлением контракта.

По информации источника, речь идёт о двухлетнем контракте с кэпхитом $ 4,75 млн. Отмечается, что форвард дал понять клубу, что хочет остаться.

В июле 2024 года стало известно, что Цукер подписал пятилетний контракт с «Баффало Сэйбрз» со средней зарплатой в $ 5 млн. В нынешнем сезоне 33-летний хоккеист провёл 54 матча, в которых набрал 44 (18+26) очков.

«Баффало Сэйбрз» в текущем сезоне заработал 54 очка после 61 игры и расположился на последней, восьмой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

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