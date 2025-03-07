«Вашингтон» выменял нападающего Энтони Бовиллье у «Питтсбурга»

«Вашингтон Кэпиталз» приобрели нападающего Энтони Бовиллье у «Питтсбург Пингвинз» в обмен на выбор во втором раунде драфта НХЛ 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба «Кэпиталз» в соцсети X (ранее Twitter).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 27-летнего Бовиллье 20 (13+7) очков в 63 матчах в составе «Питтсбург Пингвинз». Всего в регулярках лиги у него 613 игр и 266 (129+137) очков.

Сообщается, что теперь у «Питтсбурга» есть 28 выборов на следующих трёх драфтах НХЛ, включая четыре выбора в первом раунде и 16 выборов в первых трёх раундах. Ни у одной команды не будет больше прав выбора на следующих трёх драфтах НХЛ, чем у «Пингвинз».