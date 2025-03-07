«Питтсбург» обменял защитника Люка Шенна в «Виннипег»

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли в соцсети X (ранее Twitter) сообщил, что «Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Люка Шенна в «Виннипег Джетс».

По данным источника, взамен «Пингвинз» получит выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2026 году и выбор в четвёртом раунде драфта-2027.

Напомним, «Питтсбург» выменял игрока у «Нэшвилла» в четверг, 6 марта. 35-летний Шенн принял участие в 61 матче, набрав 5 (1+4) очков при полезности «-9» и 41 минуте штрафа.

В текущем сезоне «Пингвинз» заработали 58 очков за 64 игры. Команда находится на последнем, восьмом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Виннипег Джетс» имеет в своём активе 90 очков после 63 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.