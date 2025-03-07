«Торонто» обменял Никиту Гребёнкина в «Филадельфию»

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Гребёнкин отправился в «Филадельфию Флайерз» в обмен на Скотта Лоутона. Об этом сообщает известный инсайдер НХЛ Эллиот Фридман в соцсети X (ранее Twitter).

В активе 21-летнего Гребёнкина 18 (8+10) очков за 32 матча в АХЛ в нынешнем сезоне. 30-леьний Лоутон провёл 60 игр за «Филадельфию» и заработал 27 (11+16) очков.

«Филадельфия Флайерз» набрала 62 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Торонто Мэйпл Лифс» в текущем сезоне заработал 79 очков после 62 игр и расположился на втором месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона.