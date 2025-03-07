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Динамо М — Локомотив, результат матча 7 марта 2025, счёт 5:3, КХЛ 2024-2025

«Динамо» совершило камбэк в матче с «Локомотивом» и одержало пятую победу подряд
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Тесанов) – 08:45 (5x5)     1:1 Ожиганов (Готовец, Буруянов) – 25:21 (5x5)     1:2 Иванов (Берёзкин, Рафиков) – 31:55 (5x4)     1:3 Иванов (Берёзкин, Каюмов) – 38:12 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко, Римашевский) – 42:25 (5x5)     3:3 Кудрявцев (Гусев) – 47:22 (5x4)     4:3 Михеев (Буруянов, Адамчук) – 51:49 (5x5)     5:3 Ильенко – 59:52 (4x4)    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Игорь Ожиганов, Павел Кудрявцев (дважды), Артём Михеев и Артём Ильенко. Шайбы гостей на свой счёт записали Байрон Фрейз и Георгий Иванов (дважды).

Московское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 62 матча. «Локомотив» находится на первой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 93 очка за 63 игры.

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