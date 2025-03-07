«Динамо» совершило камбэк в матче с «Локомотивом» и одержало пятую победу подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 5:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Игорь Ожиганов, Павел Кудрявцев (дважды), Артём Михеев и Артём Ильенко. Шайбы гостей на свой счёт записали Байрон Фрейз и Георгий Иванов (дважды).

Московское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 62 матча. «Локомотив» находится на первой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 93 очка за 63 игры.