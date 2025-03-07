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Форвард «Каролины» Микко Рантанен обменян в «Даллас»

Форвард «Каролины» Микко Рантанен обменян в «Даллас»
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Журналистка ESPN Эмили Каплан в соцсети X (ранее Twitter) сообщила, что 28-летний нападающий «Каролины Харрикиейнз» Микко Рантанен перешёл в «Даллас Старз» с продлением контракта на восемь лет.

Отмечается, что взамен «Каролина» получила два выбора в первом раунде, два выбора в третьем раунде и форварда Логана Стэнковена.

Напомним, в январе Рантанен был обменян в «Каролину» из «Колорадо». Он не договорился о продлении контракта с «Эвеланш», а затем и с «Харрикейнс». После перехода из «Колорадо» статистика финна пошла на спад: за 13 матчей в составе «ураганов» Микко набрал лишь 6 (2+4) очков.

В текущем сезоне Стэнковен провёл 59 игр за «Страз» и заработал 29 (9+20) очков.

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