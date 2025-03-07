«Нью-Джерси» и Джонатан Ковачевич продлили контракт на пять лет с кэпхитом в $ 4 млн

«Нью-Джерси Дэвилз» договорился с защитником Джонатаном Ковачевичем о продлении контракта на пять лет на сумму $ 20 млн. Об этом сообщает пресс-служба «Дэвилз» на официальном сайте клуба.

Отмечается, что средняя годовая зарплата 27-летнего защитника составит $ 4 млн. По текущему соглашению, которое скоро истекает, кэпхит Ковачевича составляет около $ 767 тыс. Летом игрок мог стать неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне Ковачевич провел 63 матча и набрал 14 (1+13) очков при полезности «+11». Он является лидером команды по игровому времени в меньшинстве.

«Нью-Джерси Дэвилз» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Команда набрала 72 очка после 63 игр.