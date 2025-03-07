Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нью-Джерси» и Джонатан Ковачевич продлили контракт на пять лет с кэпхитом в $ 4 млн

«Нью-Джерси» и Джонатан Ковачевич продлили контракт на пять лет с кэпхитом в $ 4 млн
Комментарии

«Нью-Джерси Дэвилз» договорился с защитником Джонатаном Ковачевичем о продлении контракта на пять лет на сумму $ 20 млн. Об этом сообщает пресс-служба «Дэвилз» на официальном сайте клуба.

Отмечается, что средняя годовая зарплата 27-летнего защитника составит $ 4 млн. По текущему соглашению, которое скоро истекает, кэпхит Ковачевича составляет около $ 767 тыс. Летом игрок мог стать неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне Ковачевич провел 63 матча и набрал 14 (1+13) очков при полезности «+11». Он является лидером команды по игровому времени в меньшинстве.

«Нью-Джерси Дэвилз» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Команда набрала 72 очка после 63 игр.

Материалы по теме
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Дюмулин перешёл из «Анахайма» в «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android