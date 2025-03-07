Форвард «Сиракьюза» Грошев дисквалифицирован на 10 матчей АХЛ за расистские высказывания

Российский нападающий «Сиракьюз Кранч» Максим Грошев дисквалифицирован на 10 матчей АХЛ за расистские высказывания в адрес соперника во время игры с «Рочестер Американс» 1 марта. Хоккеист уже пропустил одну игру из-за дисквалификации и сможет вернуться 30 марта. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«АХЛ стремится создать безопасную, инклюзивную культуру, свободную от оскорблений, домогательств и всех форм неэтичного поведения или неправомерных действий, и считает, что индивидуальное обучение инклюзивности является ключевым элементом улучшения культуры всей лиги.

Грошеву будет предоставлена ​​возможность поработать с Коалицией по инклюзивности игроков НХЛ (NHL PIC) для участия в образовательных мероприятиях по вопросам расизма и инклюзивности.

Он сможет обратиться к президенту и главному исполнительному директору АХЛ Скотту Хаусону с просьбой о сокращении дисквалификации и восстановлении после пропуска восьми игр на основе оценки его прогресса в NHL PIC», — говорится в заявлении.

Нападающий системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» провёл 46 матчей в нынешнем сезоне АХЛ и набрал 11 (5+6) очков.