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Никитин — о поражении «Локомотива» со счёта 3:1: даже слов нет

Никитин — о поражении «Локомотива» со счёта 3:1: даже слов нет
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:5). Ярославская команда вела после второго периода со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Тесанов) – 08:45 (5x5)     1:1 Ожиганов (Готовец, Буруянов) – 25:21 (5x5)     1:2 Иванов (Берёзкин, Рафиков) – 31:55 (5x4)     1:3 Иванов (Берёзкин, Каюмов) – 38:12 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко, Римашевский) – 42:25 (5x5)     3:3 Кудрявцев (Гусев) – 47:22 (5x4)     4:3 Михеев (Буруянов, Адамчук) – 51:49 (5x5)     5:3 Ильенко – 59:52 (4x4)    

— Конечно, неприятно уступать такие матчи… Играли неплохо… Даже слов нет.

— Когда брали тайм-аут, после чего взяли челлендж на «вне игры», в первую очередь использовали 30 секунд, чтобы внимательно изучить момент на видео, или всё-таки хотели что-то сказать и команде, которая пропустила несколько голов подряд?
— Да нет. Тут чисто переключить. Брали тайм-аут, чтобы вернуться в правильное русло, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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