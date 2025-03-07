Никитин — о поражении «Локомотива» со счёта 3:1: даже слов нет

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:5). Ярославская команда вела после второго периода со счётом 3:1.

— Конечно, неприятно уступать такие матчи… Играли неплохо… Даже слов нет.

— Когда брали тайм-аут, после чего взяли челлендж на «вне игры», в первую очередь использовали 30 секунд, чтобы внимательно изучить момент на видео, или всё-таки хотели что-то сказать и команде, которая пропустила несколько голов подряд?

— Да нет. Тут чисто переключить. Брали тайм-аут, чтобы вернуться в правильное русло, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.