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«Даллас» продлил контракт с 21-летним Джонстоном на пять лет с общей зарплатой в $ 42 млн

«Даллас» продлил контракт с 21-летним Джонстоном на пять лет с общей зарплатой в $ 42 млн
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Нападающий Уайатт Джонстон и клуб НХЛ «Даллас Старз» заключили новый контракт на пять лет, по которому 21-летний хоккеист будет ежегодно получать по $ 8,4 млн. Общая сумма контракт составит $ 42 млн. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.

В нынешнем сезоне Джонстон в 62 матчах регулярного чемпионата забил 23 гола и отдал 36 результативных передач. Всего за 226 матчей в НХЛ у хоккеиста 165 (79+86) набранных очков. Джонстон был выбран на драфте НХЛ 2021 года. «Даллас» взял его в первом раунде под общим 23-м номером.

Ранее состав «Далласа» пополнил экс-нападающий «Каролины» Микко Рантанен.

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