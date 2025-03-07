«Даллас» продлил контракт с 21-летним Джонстоном на пять лет с общей зарплатой в $ 42 млн

Нападающий Уайатт Джонстон и клуб НХЛ «Даллас Старз» заключили новый контракт на пять лет, по которому 21-летний хоккеист будет ежегодно получать по $ 8,4 млн. Общая сумма контракт составит $ 42 млн. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.

В нынешнем сезоне Джонстон в 62 матчах регулярного чемпионата забил 23 гола и отдал 36 результативных передач. Всего за 226 матчей в НХЛ у хоккеиста 165 (79+86) набранных очков. Джонстон был выбран на драфте НХЛ 2021 года. «Даллас» взял его в первом раунде под общим 23-м номером.

Ранее состав «Далласа» пополнил экс-нападающий «Каролины» Микко Рантанен.