«Детройт» выменял Петра Мразека и Крэйга Смита у «Чикаго» на Джо Велено

«Детройт Ред Уингз» выменял голкипера Петра Мразека и нападающего Крэйга Смита у «Чикаго Блэкхоукс» на форварда Джо Велено. «Детройт» официально объявил об обмене в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, что 33-летний вратарь Петр Мразек начинал свою карьеру в НХЛ в «Ред Уингз». Контракт Мразека с кэпхитом $ 4 млн действует до завершения сезона-2025/2026.

35-летний форвард Крэйг Смит может стать неограниченно свободным агентом летом этого года — истекает срок действия годичного контракта на $ 1 млн.

25-летний нападающий Джо Велено заключил контракт с кэпхитом $ 2 млн до конца сезона-2025/2026.