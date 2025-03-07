Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Детройт» выменял Петра Мразека и Крэйга Смита у «Чикаго» на Джо Велено

«Детройт» выменял Петра Мразека и Крэйга Смита у «Чикаго» на Джо Велено
Комментарии

«Детройт Ред Уингз» выменял голкипера Петра Мразека и нападающего Крэйга Смита у «Чикаго Блэкхоукс» на форварда Джо Велено. «Детройт» официально объявил об обмене в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, что 33-летний вратарь Петр Мразек начинал свою карьеру в НХЛ в «Ред Уингз». Контракт Мразека с кэпхитом $ 4 млн действует до завершения сезона-2025/2026.

35-летний форвард Крэйг Смит может стать неограниченно свободным агентом летом этого года — истекает срок действия годичного контракта на $ 1 млн.

25-летний нападающий Джо Велено заключил контракт с кэпхитом $ 2 млн до конца сезона-2025/2026.

Материалы по теме
Форвард «Каролины» Микко Рантанен обменян в «Даллас»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android