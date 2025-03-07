Никитин: у нас была иллюзия, что вернётся Исаев, и всё будет хорошо

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после матча с «Динамо» (3:5) подвёл итоги встречи и назвал возможные причины поражения.

— Несмотря ни на что, уже давно очевидно, что «Локомотив» в любом случае выиграет Западную конференцию. Насколько сложно управлять командой и заставлять её держать свой уровень в подобной ситуации?

— Скажем так, заставлять команду, которая для себя ставит что-то целью… Слово «заставлять» здесь точно неправильное. Можно заставлять работать, но невозможно заставлять побеждать. Это то, что должно быть внутри. К сожалению, сегодня у нас внутри было ещё что-то непонятное. Может, уже хотели поздравлять девушек с наступающим праздником. Пользуясь случаем, тоже поздравляю.

— Ключевую роль в сегодняшнем камбэке «Динамо» сыграли Артём Ильенко и Павел Кудрявцев. Два игрока, называя вещи своими именами, от которых лично вы отказались в Ярославле. Чувствуете ли вы что-то, когда вас обыгрывают ваши бывшие игроки?

— Конечно, кто не знает прошлого, у того нет будущего. Но я верю в ребят, которые у меня в команде. Смысл мне думать о тех, кто уже ушёл? Хоккей — это командный вид спорта. Ещё раз повторю, что верю в тех, кто у нас есть. «Динамо» верит в своих ребят. Сегодня «Динамо» было сильнее. Но я продолжаю верить в своих ребят.

— Это поражение похоже на то, что вы потерпели от «Спартака»? Тогда вы улыбались и говорили, что знаете, как разобраться с этими проблемами. Сегодня настроение у вас куда хуже. Эти поражения похожи по своим причинам?

— Да причина тут одна. Просто у нас была иллюзия, что вернётся Исаев, и всё будет хорошо. А кто поопытнее, тот понимает, что Исаев — это важная часть команды. Но хоккей — это командный вид спорта. Отсутствие Шалунова или Исаева не имеет большого значения, когда команда заряжена и когда она сражается. Думали, что проблема — в отсутствии Исаева. А когда он вернулся, видим, что это не так. Отсутствие не то что концентрации, а фокуса. Есть время, чтобы решить этот вопрос.

— Шалунова сильно не хватало?

— Вы бы задали этот вопрос после второго периода? Последние две игры же не вспоминали о Шалунове. Это команда. Нет Макса, до этого не было Исаева.

— Когда он вернётся?

— В ближайшее время, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.