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Никитин: у нас была иллюзия, что вернётся Исаев, и всё будет хорошо

Никитин: у нас была иллюзия, что вернётся Исаев, и всё будет хорошо
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после матча с «Динамо» (3:5) подвёл итоги встречи и назвал возможные причины поражения.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Тесанов) – 08:45 (5x5)     1:1 Ожиганов (Готовец, Буруянов) – 25:21 (5x5)     1:2 Иванов (Берёзкин, Рафиков) – 31:55 (5x4)     1:3 Иванов (Берёзкин, Каюмов) – 38:12 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко, Римашевский) – 42:25 (5x5)     3:3 Кудрявцев (Гусев) – 47:22 (5x4)     4:3 Михеев (Буруянов, Адамчук) – 51:49 (5x5)     5:3 Ильенко – 59:52 (4x4)    

— Несмотря ни на что, уже давно очевидно, что «Локомотив» в любом случае выиграет Западную конференцию. Насколько сложно управлять командой и заставлять её держать свой уровень в подобной ситуации?
— Скажем так, заставлять команду, которая для себя ставит что-то целью… Слово «заставлять» здесь точно неправильное. Можно заставлять работать, но невозможно заставлять побеждать. Это то, что должно быть внутри. К сожалению, сегодня у нас внутри было ещё что-то непонятное. Может, уже хотели поздравлять девушек с наступающим праздником. Пользуясь случаем, тоже поздравляю.

— Ключевую роль в сегодняшнем камбэке «Динамо» сыграли Артём Ильенко и Павел Кудрявцев. Два игрока, называя вещи своими именами, от которых лично вы отказались в Ярославле. Чувствуете ли вы что-то, когда вас обыгрывают ваши бывшие игроки?
— Конечно, кто не знает прошлого, у того нет будущего. Но я верю в ребят, которые у меня в команде. Смысл мне думать о тех, кто уже ушёл? Хоккей — это командный вид спорта. Ещё раз повторю, что верю в тех, кто у нас есть. «Динамо» верит в своих ребят. Сегодня «Динамо» было сильнее. Но я продолжаю верить в своих ребят.

— Это поражение похоже на то, что вы потерпели от «Спартака»? Тогда вы улыбались и говорили, что знаете, как разобраться с этими проблемами. Сегодня настроение у вас куда хуже. Эти поражения похожи по своим причинам?
— Да причина тут одна. Просто у нас была иллюзия, что вернётся Исаев, и всё будет хорошо. А кто поопытнее, тот понимает, что Исаев — это важная часть команды. Но хоккей — это командный вид спорта. Отсутствие Шалунова или Исаева не имеет большого значения, когда команда заряжена и когда она сражается. Думали, что проблема — в отсутствии Исаева. А когда он вернулся, видим, что это не так. Отсутствие не то что концентрации, а фокуса. Есть время, чтобы решить этот вопрос.

— Шалунова сильно не хватало?
— Вы бы задали этот вопрос после второго периода? Последние две игры же не вспоминали о Шалунове. Это команда. Нет Макса, до этого не было Исаева.

— Когда он вернётся?
— В ближайшее время, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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