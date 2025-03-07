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Микко Рантанен прокомментировал свой обмен в «Даллас»

Микко Рантанен прокомментировал свой обмен в «Даллас»
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Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен, перешедший в команду в результате обмена с «Каролиной Харрикейнз», назвал переход в клуб «лёгким решением».

«Я провёл много матчей с «Далласом». Знаю, что это хорошая команда, тут прекрасный город. Я слышал только положительные слова об организации, обо всём другом. Это было лёгкое решение», — приводит слова Рантанена TNT Sports.

В январе Рантанен был обменян в «Каролину» из «Колорадо». Он не договорился о продлении контракта с «Эвеланш», а затем и с «Харрикейнс». После перехода из «Колорадо» статистика финна пошла на спад: за 13 матчей в составе «ураганов» Микко набрал лишь 6 (2+4) очков.

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