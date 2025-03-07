Главный тренер «Динамо» рассказал, как его команда смогла совершить яркий камбэк с 1:3

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, как его команда смогла совершить яркий камбэк с 1:3 в матче с ярославским «Локомотивом».

— Во-первых, наши болельщики сегодня, в принципе, как и всегда, гнали нас вперёд. Они помогали нам выиграть этот матч. Во-вторых, я хочу поздравить женщин с наступающим праздником, днём весны, хочу им пожелать всего наилучшего.

Думаю, что встреча всем понравилось. Поначалу мы выступали плохо в определённых моментах. Потом добавили в этом компоненте, выправили игру и потом дожали соперника.

— Насколько важно в преддверии плей-офф совершить подобный камбэк против такой команды, как «Локомотив»?

— Важно. Для психологии важно. Да и вообще сегодня было важно выиграть. Посмотрим, как будет в плей-офф.

А может, наоборот, надо было по соплям получить, тогда бы злее были (смеётся). Не знаю, как надо (улыбается), — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.