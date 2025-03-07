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Главный тренер «Динамо» рассказал, как его команда смогла совершить яркий камбэк с 1:3

Главный тренер «Динамо» рассказал, как его команда смогла совершить яркий камбэк с 1:3
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, как его команда смогла совершить яркий камбэк с 1:3 в матче с ярославским «Локомотивом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Тесанов) – 08:45 (5x5)     1:1 Ожиганов (Готовец, Буруянов) – 25:21 (5x5)     1:2 Иванов (Берёзкин, Рафиков) – 31:55 (5x4)     1:3 Иванов (Берёзкин, Каюмов) – 38:12 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко, Римашевский) – 42:25 (5x5)     3:3 Кудрявцев (Гусев) – 47:22 (5x4)     4:3 Михеев (Буруянов, Адамчук) – 51:49 (5x5)     5:3 Ильенко – 59:52 (4x4)    

— Во-первых, наши болельщики сегодня, в принципе, как и всегда, гнали нас вперёд. Они помогали нам выиграть этот матч. Во-вторых, я хочу поздравить женщин с наступающим праздником, днём весны, хочу им пожелать всего наилучшего.

Думаю, что встреча всем понравилось. Поначалу мы выступали плохо в определённых моментах. Потом добавили в этом компоненте, выправили игру и потом дожали соперника.

— Насколько важно в преддверии плей-офф совершить подобный камбэк против такой команды, как «Локомотив»?
— Важно. Для психологии важно. Да и вообще сегодня было важно выиграть. Посмотрим, как будет в плей-офф.
А может, наоборот, надо было по соплям получить, тогда бы злее были (смеётся). Не знаю, как надо (улыбается), — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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