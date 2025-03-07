Кудашов: я бы понял шесть матчей со «Спартаком» и ЦСКА. Каким боком тут «Локомотив» и СКА?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов считает, что в последнее время стало очень много игр, и более ритмичный календарь в Континентальной хоккейной лиге был бы лучше.

— Ключевую роль в сегодняшнем камбэке «Динамо» сыграли Артём Ильенко и Павел Кудрявцев. Насколько важно для игрока выходить на матч с бывшей командой, особенно, если это родная команда?

— Вы знаете, раньше было меньше матчей, и такие встречи были особенными. Сегодня мы пятый раз играли с «Локомотивом». В прошлые сезоны тоже было много матчей с ними. Да и вообще игр стало настолько много, что понятия «дерби» или «родная команда» размываются, поэтому такого уже нет.

— В предматчевом интервью вы как раз сказали, что шесть матчей с «Локомотивом» — это много. Могли бы развернуть эту мысль? Вы бы хотели более ритмичный календарь?

— Хотелось бы играть больше и с другими командами. Это не из-за того, что сильный соперник. А просто более ровный календарь. Но это моё мнение. Вообще не понимаю. Я бы мог понять, если бы мы играли по шесть матчей со «Спартаком» и ЦСКА. А каким боком тут «Локомотив» и СКА? Вы знаете ответ?

— Я — нет.

— Вот. Московское дерби было бы понятно, а здесь тяжело найти связь. Но вообще более ритмичный календарь был бы лучше, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.