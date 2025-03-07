Кудашов ответил на вопрос, когда давно травмированный Менелл вернётся в строй

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил, когда давно травмированный Бреннан Менелл вернётся в строй. Напомним, защитник в последний раз выходил на лёд 17 января в игре с «Сочи» (1:3).

— Пока нет дат возвращения Менелла. Он вышел на лёд и начал кататься, тренироваться. Надеюсь, что в ближайших играх он появится.

— Сегодняшний матч судила многоопытная бригада арбитров, но показалось, что в моменте с отменой гола из-за вне игры даже они не сразу вспомнили, что нужно удалить хоккеиста «Локомотива». И понадобился приезд Гусева, чтобы они зафиксировали штраф. Вы сразу на лавке понимали, что отмена гола никак не влияет на отмену нарушения?

— Я не особо разбираюсь в правилах. Я видел, что было удаление и что был отменённый гол. Судьи у нас профессионалы. Тем более вы сами сказали, что на игре работали опытные арбитры. Они знают, что делать. И они принимали все правильные решения. У меня нет никаких претензий. И тем более не было такого, чтобы я им говорил, как должно быть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.