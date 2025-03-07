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Брэд Маршан спустя 17 лет покинул «Бостон» и стал игроком «Флориды»

Брэд Маршан спустя 17 лет покинул «Бостон» и стал игроком «Флориды»
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Капитан «Бостон Брюинз» Брэд Маршан в результате обмена стал игроком «Флориды Пантерз». Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.

36-летний Маршан всю карьеру в НХЛ провёл в составе «Бостона», он был выбран командой в третьем раунде на драфте 2006 года под общим 71-м номером. Всего за «Брюинз» Маршан в 1090 матчах НХЛ набрал 976 (422+554) очков. Вместе с командой канадец выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.

Впервые за «Бостон» в НХЛ Маршан вышел на лёд в октябре 2009 года, но первую шайбу забросил лишь в ноябре 2010 года. С 2008 года Маршан играл за фарм-клуб «Брюинз» «Провиденс».

Вместе со сборной Канады Маршан выиграл чемпионат мира в России, который прошёл в 2016 году.

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