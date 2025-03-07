Адамчук приложил Радулова, Никитин не смог завести «Локомотив». Яркие фото победы «Динамо»

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7 марта на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались столичное «Динамо» и ярославский «Локомотив». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе хозяев льда дубль оформил Павел Кудрявцев, заброшенными шайбами также отметились Игорь Ожиганов, Артём Михеев и Артём Ильенко. У гостей шайбы на свой счёт записали Байрон Фрейз и Георгий Иванов (дважды).

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 93 очка за 63 игры, «Динамо» занимает второе место (83 очка за 62 матча).