Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адамчук приложил Радулова, Никитин не смог завести «Локомотив». Яркие фото победы «Динамо»

Адамчук приложил Радулова, Никитин не смог завести «Локомотив». Яркие фото победы «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

7 марта на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались столичное «Динамо» и ярославский «Локомотив». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе хозяев льда дубль оформил Павел Кудрявцев, заброшенными шайбами также отметились Игорь Ожиганов, Артём Михеев и Артём Ильенко. У гостей шайбы на свой счёт записали Байрон Фрейз и Георгий Иванов (дважды).

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 93 очка за 63 игры, «Динамо» занимает второе место (83 очка за 62 матча).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android