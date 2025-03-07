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«Такое редко бывает в хоккее». Кудрявцев — о переломном эпизоде в игре с «Локомотивом»

«Такое редко бывает в хоккее». Кудрявцев — о переломном эпизоде в игре с «Локомотивом»
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Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев высказался о победе над ярославским «Локомотивом» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Тесанов) – 08:45 (5x5)     1:1 Ожиганов (Готовец, Буруянов) – 25:21 (5x5)     1:2 Иванов (Берёзкин, Рафиков) – 31:55 (5x4)     1:3 Иванов (Берёзкин, Каюмов) – 38:12 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко, Римашевский) – 42:25 (5x5)     3:3 Кудрявцев (Гусев) – 47:22 (5x4)     4:3 Михеев (Буруянов, Адамчук) – 51:49 (5x5)     5:3 Ильенко – 59:52 (4x4)    

— Показалось, что забить «Локомотиву» для тебя было вдвойне приятно. Согласен?
— Да нет. Первый гол-то я не отмечал. А второй — я сравнял счёт, из-за этого и отпраздновал. Там была классная передача. Из-за этого немного отметил. А вообще я редко праздную свои голы.

— Что изменилось в игре команды после второго периода?
— В преддверии плей-офф важно добавлять в ключевые отрезки. Мы постарались добавить и задействовать все резервы, потому что следующая игра у нас будет только через несколько дней. Мы выложились максимально и добились результата.

— Согласен с тем, что с такой командой, как «Локомотив», особенно важно было забить в начале третьего периода? Это словно добавило вам импульса.
— Согласен. Чем быстрее забиваешь, тем больше уверенности появляется в том, что ты ещё можешь отыграться. Соответственно, это случилось. Мы поймали кураж, поверили в свои силы и вернулись в игру. Наверное, так можно это объяснить.

— В эпизоде с отменой твоего гола в матче дальше произошла небольшая путаница. Вы сразу понимали, что должны получить большинство, несмотря на положение вне игры, которое разглядели в «Локомотиве»? Это большинство в итоге и привело к тому, что счёт всё-таки сравнялся.
— Это тяжёлая ситуация. Такое редко случается в хоккее. Мы действовали по ситуации, потому что не совсем было понятно, удаление было до или после вне игры. Мы ждали свой момент.

— Каким эпитетом можно оценить пас Никиты Гусева?
— Великолепный. Как и всегда.

— Ты сегодня вернулся на своё привычное место в первой бригаде большинства. Расскажи о своей главной роли там.
— Не стану скрывать. Это черновые действия. Я считаю, что должен помогать им отдавать их поперечные передачи, где-то блокировать, где-то забирать подборы и создавать для них пространство, — передаёт слова Кудрявцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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