«Такое редко бывает в хоккее». Кудрявцев — о переломном эпизоде в игре с «Локомотивом»

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев высказался о победе над ярославским «Локомотивом» (5:3).

— Показалось, что забить «Локомотиву» для тебя было вдвойне приятно. Согласен?

— Да нет. Первый гол-то я не отмечал. А второй — я сравнял счёт, из-за этого и отпраздновал. Там была классная передача. Из-за этого немного отметил. А вообще я редко праздную свои голы.

— Что изменилось в игре команды после второго периода?

— В преддверии плей-офф важно добавлять в ключевые отрезки. Мы постарались добавить и задействовать все резервы, потому что следующая игра у нас будет только через несколько дней. Мы выложились максимально и добились результата.

— Согласен с тем, что с такой командой, как «Локомотив», особенно важно было забить в начале третьего периода? Это словно добавило вам импульса.

— Согласен. Чем быстрее забиваешь, тем больше уверенности появляется в том, что ты ещё можешь отыграться. Соответственно, это случилось. Мы поймали кураж, поверили в свои силы и вернулись в игру. Наверное, так можно это объяснить.

— В эпизоде с отменой твоего гола в матче дальше произошла небольшая путаница. Вы сразу понимали, что должны получить большинство, несмотря на положение вне игры, которое разглядели в «Локомотиве»? Это большинство в итоге и привело к тому, что счёт всё-таки сравнялся.

— Это тяжёлая ситуация. Такое редко случается в хоккее. Мы действовали по ситуации, потому что не совсем было понятно, удаление было до или после вне игры. Мы ждали свой момент.

— Каким эпитетом можно оценить пас Никиты Гусева?

— Великолепный. Как и всегда.

— Ты сегодня вернулся на своё привычное место в первой бригаде большинства. Расскажи о своей главной роли там.

— Не стану скрывать. Это черновые действия. Я считаю, что должен помогать им отдавать их поперечные передачи, где-то блокировать, где-то забирать подборы и создавать для них пространство, — передаёт слова Кудрявцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.