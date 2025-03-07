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«Баффало» продлил контракт с Джейсоном Цукером на два года

«Баффало» продлил контракт с Джейсоном Цукером на два года
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Форвард «Баффало Сэйбрз» Джейсон Цукер подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «Сэйбрз».

Отмечается, что новое соглашение с 33-летним американским нападающим рассчитано на два года, за которые он заработает $ 9,5 млн.

В июле 2024 года стало известно, что Цукер подписал пятилетний контракт с «Баффало Сэйбрз» со средней зарплатой в $ 5 млн. В нынешнем сезоне 33-летний хоккеист провёл 54 матча, в которых набрал 44 (18+26) очка.

«Баффало Сэйбрз» в текущем сезоне заработал 54 очка после 61 игры и расположился на последней, восьмой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

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