«Рейнджерс» продлили контракт с Урхо Вааканайненом на два года

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с 26-летним финским защитником Урхо Вааканайненом на два года с кэпхитом $ 1,5 млн.

Хоккеист перешёл в «Рейнджерс» из «Анахайма» в декабре 2024 года в рамках обмена с участием Джейкоба Трубы. В текущем сезоне финн за 30 матчей заработал 9 (2+7) очков при полезности «+2».

Его зарплата по текущему однолетнему соглашению составляет $ 1 млн. Летом игрок мог стать ограниченно свободным агентом.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Команда набрала 67 очков после 62 матчей.