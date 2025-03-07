Результаты матчей ВХЛ на 7 марта 2025 года
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Сегодня, 7 марта, прошли три встречи OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
07 марта 2025, пятница. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
2 : 3
Динамо-Алтай
Барнаул
0:1 Сато (Маслов) – 12:18 (5x5) 0:2 Вилков (Кокшаров) – 17:07 (5x5) 1:2 Пузанов (Кузнецов, Шешин) – 47:01 (5x5) 2:2 Шешин (Курбатов, Стариков) – 50:02 (5x5) 2:3 Когалев (Комаров) – 59:58 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
07 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Окончен
1 : 2
Магнитка
Магнитогорск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
07 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
5 : 4
Звезда
Москва
Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 88 очков после 60 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 87 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 86 очками.
Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 60 встреч.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
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