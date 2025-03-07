«Эдмонтон» сообщил, что Эвандер Кейн пропустит весь регулярный чемпионат сезона-2024/2025

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн, восстанавливающийся после травм, не сможет выйти на лёд до окончания регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«После дополнительных консультаций с медицинским персоналом было установлено, что форвард Эвандер Кейн не будет готов вернуться в строй в оставшейся части регулярного сезона-2024/2025. В результате он останется в списке долгосрочно травмированных.

В сентябре прошлого года Кейн успешно перенес операцию на брюшной полости. Его реабилитация продолжается в Эдмонтоне под наблюдением медицинского персонала клуба», — сказано в заявлении.

В минувшем сезоне 33-летний игрок забил 24 гола и отдал 20 результативных передач в 77 играх регулярного сезона, а затем забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах Кубка Стэнли.