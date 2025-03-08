Результаты матчей МХЛ на 7 марта 2025 года
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Сегодня, 7 марта, прошли восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 11:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Окончен
2 : 3
МХК Атлант
Московская область
1:0 Черепанов (Тютюнников, Поляцко) – 07:50 (5x4) 1:1 Родичев (Котляров) – 21:43 (5x5) 1:2 Филимонов (Крылов, Котляров) – 24:58 (5x5) 1:3 Крылов (Карлик, Саликов) – 27:32 (5x5) 2:3 Черепанов (Тютюнников, Сиднев) – 55:20 (5x4)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 13:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Алмаз
Череповец
0:1 Смирнов (Садовин) – 06:30 (5x5) 1:1 Бондарь (Архипов, Хайдаров) – 10:15 (5x5) 2:1 Савинов (Максимов, Кузнецов) – 10:44 (5x5) 2:2 Шилов (Шилов) – 31:04 (4x4) 2:3 Садовин (Денежкин) – 38:18 (5x5) 3:3 Бондарь (Ханин, Хайдаров) – 38:48 (5x4) 3:4 Власов – 65:00
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
6 : 3
Толпар
Уфа
1:0 Малов (Смышляев, Сысоев) – 01:04 (5x4) 2:0 Завадский (Заикин, Курьянов) – 01:36 (5x5) 3:0 Малов (Сысоев, Власенко) – 06:39 (5x5) 3:1 Хусаинов (Щербаков, Курманаев) – 08:55 (5x5) 4:1 Куликовский (Фиськов, Моружов) – 17:51 (5x5) 4:2 Загребин (Кочуров, Ахсянов) – 22:46 (5x4) 5:2 Сысоев (Власенко) – 35:28 (5x5) 5:3 Жаровский (Шайхлисламов) – 52:46 (5x4) 6:3 Власенко (Малов) – 59:59 (en)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 14:30 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
МХК Молот
Пермь
1:0 Гаврилович (Нечаев) – 00:29 (5x5) 2:0 Лукин (Гончар, Альшевский) – 04:49 (5x5) 3:0 Кудрин (Долгих, Нечаев) – 06:01 (5x5) 3:1 Спиридонов (Колесников, Африданов) – 23:27 (5x4) 4:1 Долгих (Нечаев) – 25:41 (5x5) 4:2 Кириллов (Африданов) – 29:53 (5x5) 5:2 Кушнарёв (Альшевский) – 47:47 (5x4)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 14:30 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 Пруцков (Шевцов, Гуревич) – 10:38 (5x4) 0:2 Пруцков – 15:08 1:2 Михалёв – 18:16 (5x5) 2:2 Деллерт (Головнёв, Ненахов) – 32:24 (5x5) 3:2 Климович (Маградзе, Горохов) – 38:41 (5x4)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 15:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Ладья
Тольятти
1:0 Телегин (Подгузов, Щеколдин) – 45:30 (5x5) 1:1 Уланов (Линейцев) – 54:34 (5x5) 1:2 Бородин (Горбунов) – 55:38 (5x5) 2:2 Матюшин (Колодий, Телегин) – 59:49 (6x4) 3:2 Миканович (Телегин) – 63:08 (4x3)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
Окончен
5 : 0
Тюменский Легион
Тюмень
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
Окончен
2 : 1
АКМ Новомосковск
Новомосковск
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится МХК «Спартак», заработав 78 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 67 очков.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 74 очка за 46 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (74), на третьем — «Омские Ястребы» (72).
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