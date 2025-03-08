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Результаты матчей КХЛ на 7 марта 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 7 марта 2025 года
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Сегодня, 7 марта, прошёл всего один матч регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Тесанов) – 08:45 (5x5)     1:1 Ожиганов (Готовец, Буруянов) – 25:21 (5x5)     1:2 Иванов (Берёзкин, Рафиков) – 31:55 (5x4)     1:3 Иванов (Берёзкин, Каюмов) – 38:12 (5x4)     2:3 Кудрявцев (Ильенко, Римашевский) – 42:25 (5x5)     3:3 Кудрявцев (Гусев) – 47:22 (5x4)     4:3 Михеев (Буруянов, Адамчук) – 51:49 (5x5)     5:3 Ильенко – 59:52 (4x4)    

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 93 очка в 63 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 83 очка после 62 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает минское «Динамо», набравшее 79 очков в 61 матче.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 86 очков в 62 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 63 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 82 очками в 62 играх.

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