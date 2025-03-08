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«Даллас» официально объявил о переходе Микко Рантанена

«Даллас» официально объявил о переходе Микко Рантанена
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«Даллас Старз» официально объявил о переходе 28-летнего нападающего «Каролины Харрикиейнз» Микко Рантанена.

Взамен «Каролина» получила два выбора в первом раунде драфта (2026, 2028), два выбора в третьем раунде (2026, 2027) и форварда Логана Стэнковена.

Напомним, в январе Рантанен был обменян в «Каролину» из «Колорадо». Он не договорился о продлении контракта с «Эвеланш», а затем и с «Харрикейнс». После перехода из «Колорадо» статистика финна пошла на спад: за 13 матчей в составе «ураганов» Микко набрал лишь 6 (2+4) очков.

В текущем сезоне Стэнковен провёл 59 игр за «Страз» и заработал 29 (9+20) очков.

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