В «Каролине» заявили о серьёзном интересе к защитнику СКА Александру Никишину

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски обозначил интерес клуба к российскому защитнику СКА Александру Никишину. Об этом сообщает журналист Чип Александр в соцсетях.

Тулски сообщил, что в «Каролине» знают о сроке действия контракта Никишина в КХЛ, который рассчитан до 31 мая. Он подчеркнул, что его цель — привезти россиянина в Роли «как можно скорее».

В текущем сезоне 23-летний Никишин провёл 56 матчей, в которых игрок обороны забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач. СКА с 73 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице Запада.

«Каролина» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 78 очков в 63 матчах.