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«Бостон» официально объявил об обмене Брэда Маршана во «Флориду»

«Бостон» официально объявил об обмене Брэда Маршана во «Флориду»
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Официальный аккаунт «Бостон Брюинз» в социальной сети X сообщил об обмене 36-летнего нападающего Брэда Маршана во «Флориду Пантерз». Взамен «Брюинз» получили от «Пантерз» право выбора во втором раунде драфта-2027.

Брэд Маршан дебютировал в НХЛ в 2010 году и всю свою карьеру до текущего момента выступал за «Бостон». В его активе 976 очков в 1090 матчах регулярного чемпионата за карьеру (422 заброшенные шайбы и 554 результативные передачи). В текущем сезоне на счету Маршана 47 очков (21+26) в 61 матче регулярного чемпионата.

«Бостон» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ и отстаёт на три очка от зоны плей-офф с тремя лишними матчами. «Флорида» находится на второй строчке турнирной таблицы Востока.

Видео: Брэд Маршан принёс Канаде Кубок мира

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