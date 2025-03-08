«Вашингтон» обыграл «Детройт» с двумя голами в меньшинстве. У Протаса 3 очка, у Овечкина 0

В ночь с 7 на 8 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз»и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 5:2, уступая 0:2 по ходу первого периода.

Два гола из своих пяти хоккеисты «Кэпиталз» забили в меньшинстве. Три очка (дубль и результативный пас) набрал белорусский нападающий Алексей Протас. 39-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этой встрече очков не набрал, на его счету один бросок по воротам и один силовой приём.

Шайбы «Детройта» на счету Дилана Ларкина и Морица Зайдера. У «Вашингтона», помимо Протаса, отличились Тейлор Рэддиш, Джейкоб Чикран и Том Уилсон.

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