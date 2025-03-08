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Вашингтон Кэпиталз — Детройт Ред Уингз, результат матча 8 марта 2025, счет 5:2, НХЛ 2024-2025

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с двумя голами в меньшинстве. У Протаса 3 очка, у Овечкина 0
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В ночь с 7 на 8 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз»и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 5:2, уступая 0:2 по ходу первого периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Рэймонд) – 00:43     0:2 Зайдер (Кейн, Рэймонд) – 07:00 (pp)     1:2 Рэддиш (Манджапане, Сандин) – 18:39     2:2 Протас (Уилсон) – 40:51 (sh)     3:2 Чикран (Строум, Дюбуа) – 41:57     4:2 Протас (Макмайкл, Карлсон) – 45:17     5:2 Уилсон (Протас) – 49:19 (sh)    

Два гола из своих пяти хоккеисты «Кэпиталз» забили в меньшинстве. Три очка (дубль и результативный пас) набрал белорусский нападающий Алексей Протас. 39-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этой встрече очков не набрал, на его счету один бросок по воротам и один силовой приём.

Шайбы «Детройта» на счету Дилана Ларкина и Морица Зайдера. У «Вашингтона», помимо Протаса, отличились Тейлор Рэддиш, Джейкоб Чикран и Том Уилсон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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