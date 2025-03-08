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Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» прокомментировал обмен Андрея Кузьменко

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» прокомментировал обмен Андрея Кузьменко
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Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк оценил переход в калифорнийский клуб из «Филадельфии Флайерз» 29-летнего российского нападающего Андрея Кузьменко.

«Отдайте ему шайбу в большинстве и скажите: «Давай, забивай», — передаёт слова Блэйка журналист Эрик Стивенс в социальной сети X.

По данным Стивенса, «Кингз» пытаются быстрее доставить Кузьменко в Лос-Анджелес, чтобы он успел принять участие в домашнем матче с «Сент-Луис Блюз» в ночь с 8 на 9 марта мск.

Ранее появилась информация, что Кузьменко обменян в «Кингз» спустя месяц после перехода в «Филадельфию». В текущем сезоне на счету форварда 20 очков (6+14) в 44 матчах за «Флайерз» и «Калгари Флэймз».

Видео: Кузьменко активно тренируется в спортивном зале

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