Лидер НХЛ «Виннипег» победил «Нью-Джерси» и сохранил отрыв от «Вашингтона»
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В ночь с 7 на 8 марта на льду «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 6: й одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Иафалло (Миллер, Стэнли) – 18:17 0:2 Моррисси (Элерс, Коннор) – 23:48 (pp) 0:3 Элерс (Демело, Моррисси) – 39:30 1:3 Мерсер (Ковачевич, Палат) – 40:31 1:4 Лаури – 51:56 1:5 Коннор (Шайфли, Виларди) – 54:21 1:6 Перфетти (Сэмберг, Элерс) – 56:55
В составе гостей в сегодняшнем матче забивали Алекс Иафалло, Джош Моррисси, Николай Элерс,
Адам Лаури, Кайл Коннор, а также Коул Перфетти.
У хозяев единственную шайбу на свой счёт записал Доусон Мерсер.
После данного матча «Виннипег» сохранил двухочковый отрыв от идущего вторым в общей таблице НХЛ «Вашингтона», набрав 92 очка. В активе «Кэпиталз» сейчас — 90 очков.
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