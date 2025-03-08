Лидер НХЛ «Виннипег» победил «Нью-Джерси» и сохранил отрыв от «Вашингтона»

В ночь с 7 на 8 марта на льду «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 6: й одержали гости.

В составе гостей в сегодняшнем матче забивали Алекс Иафалло, Джош Моррисси, Николай Элерс,

Адам Лаури, Кайл Коннор, а также Коул Перфетти.

У хозяев единственную шайбу на свой счёт записал Доусон Мерсер.

После данного матча «Виннипег» сохранил двухочковый отрыв от идущего вторым в общей таблице НХЛ «Вашингтона», набрав 92 очка. В активе «Кэпиталз» сейчас — 90 очков.

В составе гостей в