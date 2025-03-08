«Вашингтон» продлил свою победную серию в НХЛ до трёх матчей

В ночь с 7 на 8 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз»и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 5:2, уступая 0:2 по ходу первого периода.

Для столичного клуба эта победа стала третьей кряду в последних матчах НХЛ. До этого подопечные Спенсера Карбери обыграли в овертайме «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2, а также в серии послематчевых буллитов оказались сильнее «Оттавы Сенаторз» — 5:4.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Сиэтл Кракен».

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