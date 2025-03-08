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«Вашингтон» продлил свою победную серию в НХЛ до трёх матчей

«Вашингтон» продлил свою победную серию в НХЛ до трёх матчей
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В ночь с 7 на 8 марта мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз»и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 5:2, уступая 0:2 по ходу первого периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Рэймонд) – 00:43     0:2 Зайдер (Кейн, Рэймонд) – 07:00 (pp)     1:2 Рэддиш (Манджапане, Сандин) – 18:39     2:2 Протас (Уилсон) – 40:51 (sh)     3:2 Чикран (Строум, Дюбуа) – 41:57     4:2 Протас (Макмайкл, Карлсон) – 45:17     5:2 Уилсон (Протас) – 49:19 (sh)    

Для столичного клуба эта победа стала третьей кряду в последних матчах НХЛ. До этого подопечные Спенсера Карбери обыграли в овертайме «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2, а также в серии послематчевых буллитов оказались сильнее «Оттавы Сенаторз» — 5:4.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Сиэтл Кракен».

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