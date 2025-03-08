Протас и Уилсон повторили редчайшее клубное достижение «Вашингтона» 19-летней давности
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Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас и Том Уилсон набрали по два очка (гол+пас) в меньшинстве по ходу матча с «Детройт Ред Уингз» (5:2), вписав своё имя в историю клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Рэймонд) – 00:43 0:2 Зайдер (Кейн, Рэймонд) – 07:00 (pp) 1:2 Рэддиш (Манджапане, Сандин) – 18:39 2:2 Протас (Уилсон) – 40:51 (sh) 3:2 Чикран (Строум, Дюбуа) – 41:57 4:2 Протас (Макмайкл, Карлсон) – 45:17 5:2 Уилсон (Протас) – 49:19 (sh)
Это первый случай с 2006 года, когда хоккеист «Вашингтона» набрал два очка в одном матче в момент, когда его команда находилась в меньшинстве. В сегодняшней встрече это удалось сделать сразу двоим игрокам.
В последний раз хоккеист «Кэпиталз» набирал два очка в меньшинстве в далёком 2006 году. Тогда это удалось сделать Ивану Маески.
Для «Вашингтона» эта победа стала третьей кряду в последних матчах НХЛ.
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