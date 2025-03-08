Протас и Уилсон повторили редчайшее клубное достижение «Вашингтона» 19-летней давности

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас и Том Уилсон набрали по два очка (гол+пас) в меньшинстве по ходу матча с «Детройт Ред Уингз» (5:2), вписав своё имя в историю клуба.

Это первый случай с 2006 года, когда хоккеист «Вашингтона» набрал два очка в одном матче в момент, когда его команда находилась в меньшинстве. В сегодняшней встрече это удалось сделать сразу двоим игрокам.

В последний раз хоккеист «Кэпиталз» набирал два очка в меньшинстве в далёком 2006 году. Тогда это удалось сделать Ивану Маески.

Для «Вашингтона» эта победа стала третьей кряду в последних матчах НХЛ.

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