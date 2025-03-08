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Болельщики «Вашингтона» требовали отдать шайбу под бросок Овечкину в концовке матча с «Детройтом»

Болельщики «Вашингтона» требовали отдать шайбу под бросок Овечкину в концовке матча
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Трибуны домашнего стадиона «Вашингтон Кэпиталз» «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне призывали хоккеистов отдать шайбу под бросок капитану команды Александру Овечкину в третьем периоде матча с «Детройт Ред Уингз» (5:2) в ночь с 7 на 8 марта мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Рэймонд) – 00:43     0:2 Зайдер (Кейн, Рэймонд) – 07:00 (pp)     1:2 Рэддиш (Манджапане, Сандин) – 18:39     2:2 Протас (Уилсон) – 40:51 (sh)     3:2 Чикран (Строум, Дюбуа) – 41:57     4:2 Протас (Макмайкл, Карлсон) – 45:17     5:2 Уилсон (Протас) – 49:19 (sh)    

При счёте 5:2 во время розыгрыша большинства болельщики начали скандировать «Ови, Ови», требуя от игроков своей команды вывести на бросок Овечкина.

ВИДЕО

39-летний Александр Овечкин ведёт гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе канадца 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Овечкин к сегодняшнему дню забросил 885 шайб, от повторения рекорда Гретцки его отделяет девять голов, от установления нового рекорда — 10. В матче с «Детройтом» Александру отличиться не удалось.

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Видео: Фанаты устроили овации Овечкину, обошедшему по очкам Эспозито

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