Болельщики «Вашингтона» требовали отдать шайбу под бросок Овечкину в концовке матча

Трибуны домашнего стадиона «Вашингтон Кэпиталз» «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне призывали хоккеистов отдать шайбу под бросок капитану команды Александру Овечкину в третьем периоде матча с «Детройт Ред Уингз» (5:2) в ночь с 7 на 8 марта мск.

При счёте 5:2 во время розыгрыша большинства болельщики начали скандировать «Ови, Ови», требуя от игроков своей команды вывести на бросок Овечкина.

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39-летний Александр Овечкин ведёт гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе канадца 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Овечкин к сегодняшнему дню забросил 885 шайб, от повторения рекорда Гретцки его отделяет девять голов, от установления нового рекорда — 10. В матче с «Детройтом» Александру отличиться не удалось.

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