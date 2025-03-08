Коннор Бедард повторил редчайшее достижение в истории «Чикаго». В XXI такое не делал никто

19-летний канадский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился голом в проходящем на данный момент матче с «Ютой» и повторил редчайшее достижение среди хоккеистов клуба. На момент написания новости «Чикаго» ведёт со счётом 3:2 в начале третьего периода.

Для Бедарда это 50-е очко в сезоне. Канадец стал автором 17 голов и 33 результативных передач. В прошлом сезоне Коннор по ходу регулярки набрал 61 очко. Таким образом, он стал лишь вторым хоккеистов клуба и первым в XXI веке, кому удалось провести 2+ сезона с 50+ очками в возрасте до 20 лет.

Ранее такое делал Эдди Ольчик в сезонах-1984/1985 и 1985/1986.

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