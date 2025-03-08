Коннор Бедард повторил редчайшее достижение в истории «Чикаго». В XXI такое не делал никто
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19-летний канадский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился голом в проходящем на данный момент матче с «Ютой» и повторил редчайшее достижение среди хоккеистов клуба. На момент написания новости «Чикаго» ведёт со счётом 3:2 в начале третьего периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Шмальц (Келлер) – 00:56 1:1 Кайзер (Бедард) – 29:23 2:1 Михеев (Донато) – 32:50 3:1 Назар – 34:30 3:2 Марино (Сергачёв) – 45:04 3:3 Келлер (Сергачёв, Хэйтон) – 52:16 (pp) 4:3 Бедард (Дель Мастро, Терявяйнен) – 63:10
Для Бедарда это 50-е очко в сезоне. Канадец стал автором 17 голов и 33 результативных передач. В прошлом сезоне Коннор по ходу регулярки набрал 61 очко. Таким образом, он стал лишь вторым хоккеистов клуба и первым в XXI веке, кому удалось провести 2+ сезона с 50+ очками в возрасте до 20 лет.
Ранее такое делал Эдди Ольчик в сезонах-1984/1985 и 1985/1986.
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