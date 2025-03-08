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В «Каролине» объяснили уход Микко Рантанена в «Даллас»

В «Каролине» объяснили уход Микко Рантанена в «Даллас»
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски высказался об уходе форварда Микко Рантанена в «Даллас Старз».

«Я думаю, у нас отличная организация. У нас отличный тренер. У нас отличная раздевалка. Но это не подходит каждому, и, насколько я могу судить, это просто не ощущалось им в полной мере. И это нормально», — приводит слова Тулски журналист Ник Котсоника в соцсетях.

Напомним, сегодня «Даллас» официально объявил о переходе 28-летнего нападающего «Каролины Харрикейнз» Микко Рантанена. Взамен «Каролина» получила два выбора в первом раунде драфта (2026, 2028), два выбора в третьем раунде (2026, 2027) и форварда Логана Стэнковена.

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